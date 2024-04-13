Это 24 Каналу прокомментировал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что эта норма не до конца была продумана. Он добавил, что надо заложить отдельный механизм и четко различать, когда говорится о доверенности, а когда – нет. Отметим, что Верховная Рада приняла закон о мобилизации 11 апреля.

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"Есть просто люди, у которых в собственности, например, 2 – 3 автомобиля. Есть некоторые народные депутаты, у которых 15 автомобилей в декларации представлены. В этом контексте, мне кажется, здесь Кабинету министров надо немножко подумать", – отметил политолог.

Закон, как его подпишет президент Украины, вступит в силу через месяц после дня опубликования. Рейтерович отметил, что, возможно, надо будет принять определенные подзаконные акты разъяснительного характера, которые будут давать ответ на этот вопрос.

"Эта норма в некоторой степени возмутила граждан. В контексте правового режима военного положения, говорится о, например, реквизиции транспортных средств для выполнения определенных задач, связанных с осуществлением обороны страны", – сказал политолог.

Поэтому, вероятно, этим законом просто пытаются подробнее урегулировать эту норму. К тому же на фронте есть большая потребность в автомобилях. Это вечная проблема, которая в значительной степени решается благодаря волонтерам и донатам.

Есть еще время, чтобы Кабмин достаточно оперативно нашел механизм, как это сделать максимально справедливо. И так, чтобы это действительно не вызывало вопросов и не создавало трудности для людей, которые формально могут что-то иметь, но в реальности этого не существует, и к ним не было никаких претензий. Тем более уголовного характера,

– отметил Игорь Рейтерович.

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