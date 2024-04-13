Это 24 Каналу прокомментировал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что эта норма не до конца была продумана. Он добавил, что надо заложить отдельный механизм и четко различать, когда говорится о доверенности, а когда – нет. Отметим, что Верховная Рада приняла закон о мобилизации 11 апреля.
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"Есть просто люди, у которых в собственности, например, 2 – 3 автомобиля. Есть некоторые народные депутаты, у которых 15 автомобилей в декларации представлены. В этом контексте, мне кажется, здесь Кабинету министров надо немножко подумать", – отметил политолог.
Закон, как его подпишет президент Украины, вступит в силу через месяц после дня опубликования. Рейтерович отметил, что, возможно, надо будет принять определенные подзаконные акты разъяснительного характера, которые будут давать ответ на этот вопрос.
"Эта норма в некоторой степени возмутила граждан. В контексте правового режима военного положения, говорится о, например, реквизиции транспортных средств для выполнения определенных задач, связанных с осуществлением обороны страны", – сказал политолог.
Поэтому, вероятно, этим законом просто пытаются подробнее урегулировать эту норму. К тому же на фронте есть большая потребность в автомобилях. Это вечная проблема, которая в значительной степени решается благодаря волонтерам и донатам.
Есть еще время, чтобы Кабмин достаточно оперативно нашел механизм, как это сделать максимально справедливо. И так, чтобы это действительно не вызывало вопросов и не создавало трудности для людей, которые формально могут что-то иметь, но в реальности этого не существует, и к ним не было никаких претензий. Тем более уголовного характера,
– отметил Игорь Рейтерович.
"Мобилизация" автомобилей: что известно
- Закон, который приняла Рада, устанавливает военно-транспортную обязанность, чтобы обеспечить во время военного положения армию транспортными средствами и техникой. Речь идет о местных и центральных органах власти, предприятиях и учреждениях, а также – гражданах, владеющих автомобилями.
- Согласно документу, "мобилизовать" транспортные средства могут представители ТЦК – на принудительной и безвозмездной основе. Данные военкоматам о собственности предоставит МВД.
- Так, если, например, у гражданина Украины есть больше, чем одна машина, ее могут изъять в пользу украинской армии. Если у украинца только одна машина, ее забрать не могут.
- Относительно предприятий и организаций, нормы бесплатного изъятия будут высчитывать в процентах по отраслям экономики.
- Владельцы смогут забрать свои изъятые транспортные средства в течение 30 дней после объявления демобилизации.
- Отметим, что также согласно закону, уклонистов могут лишать права управлять авто.