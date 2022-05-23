Мобилизация будет и дальше, – Вениславский объяснил продление военного положения еще на 3 месяца

Верховная Рада продлила действие военного положения. Российские оккупанты пока не планируют прекращать наступление, поэтому будет продолжаться в Украине и мобилизация.

Об этом 24 каналу рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Комментируя продолжение мобилизации, он сказал: "Мы войну еще не выиграли, чтобы ее выиграть – нужны и резервы".

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Через месяц войну вряд ли закончим, – Вениславский

По его словам, в Вооруженных Силах Украины сейчас идет процесс формирования резервов, но о так называемых массовых волнах не говорится.

Мобилизация будет продолжаться. Военное положение продлено на 3 месяца для того, чтобы не каждый раз информировать ООН о введении такого правового режима,

– заявил Федор Вениславский.

Он добавил, что Президент Украины сейчас имеет полную картину по ситуации на фронтах и понимает, что в течение ближайшего месяца мы войну вряд ли закончим.

"Поэтому было принято решение продлить военное положение и синхронно – мобилизацию, на 3 месяца. В течение этих трех месяцев будет осуществляться призыв военнослужащих запаса из резерва. Поэтому мы никуда не денемся", – отметил Вениславский.

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Россия не исчерпала все ресурсы

По данным украинской разведки, враг в настоящее время достаточно активно осуществляет расконсервацию старой советской техники. Федор Вениславский отметил, что россияне пытаются очень быстро восполнить те потери, которые понесли в Украине.

"Надеяться, что у России уже завершились ресурсы, которые она может привлечь к войне – чрезмерно оптимистично. У них есть еще достаточное количество реактивных систем залпового огня типа "Град", много на консервации", – отметил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне.

Ситуация на фронтах: последние новости

Оккупанты готовятся возобновить наступление на Харьковщине – в районе Изюма. На отдельных участках они даже пытались провести разведку боем, но столкнулись с Вооруженными Силами Украины. В конце концов, оккупантов заставили отступить.

Наступают захватчики и в направлении Северодонецка. Украинские защитники отбили атаку россиян в поселке Метелкино. Враг понес потери и тоже отступил.

Кроме того, в сторону Украины из Севастополя отправился корабль вражеского флота "Адмирал Макаров". Это может увеличить риск ракетных ударов по украинской территории.

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