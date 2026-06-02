24 Канал Новости Украины
Обновлено - 17:33, 2 июня

На Буковине якобы мобилизовали гражданина Германии: какое заявление сделали в ТЦК

Вероника Соцкова

На Буковине возник резонансный скандал из-за мобилизации мужчины, которого народный депутат Георгий Мазурашу назвал гражданином Германии. По словам парламентария, украинское гражданство ему якобы прекратили еще в 2017 году.

В то же время в Черновицком областном ТЦК и СП заявляют, что по данным государственных реестров мужчина является гражданином Украины, а потому его призыв состоялся законно.

Что известно о ситуации?

Народный депутат Георгий Мазурашу сообщил в соцсетях о случае мобилизации жителя Буковины, который, по его словам, является гражданином Германии и приехал в Украину навестить родственников.

Парламентарий утверждает, что человек сейчас находится в одном из учебных центров Вооруженных Сил Украины. Также, по словам депутата, о ситуации уже якобы проинформировано посольство Германии в Киеве.

Впоследствии Мазурашу обнародовал документ, который назвал справкой немецкого ведомства. Согласно ей, мужчина является гражданином Германии, а его гражданство Украины якобы было прекращено указом президента еще в 2017 году.

Они игнорируют то, что "бусифицированный" показывает им документ гражданина Германии, что он говорит о прекращении гражданства Украины в 2017 году. На базе старых данных об оформлении паспорта гражданина Украины высасывают себе из пальца основание для мобилизации гражданина Германии, 
– заявил Георгий Мазурашу.

Документ, который якобы является справкой посольства / Фото Мазурашу

В то же время журналисты обратили внимание, что указанного депутатом указа президента с номером 387/2017 нет в открытом доступе на сайте Офиса Президента Украины. Кроме того, на дату, которую называет парламентарий, не приходится ни один указ с таким номером.

Что ответили в ТЦК?

В Черновицком областном ТЦК отреагировали на распространение информации и заявили, что действовали в соответствии с действующим законодательством. В военкомате отметили, что во время проведения мобилизационных мероприятий мужчина не предоставил документов, которые бы подтверждали прекращение украинского гражданства.

По информации ТЦК, согласно данным государственного реестра и сведений, полученных от Черновицкого отдела Государственной миграционной службы, лицо имеет гражданство Украины в соответствии со статьей 3 Закона Украины "О гражданстве Украины".

Справку о прекращении гражданства на время призыва на военную службу не предоставлял. Мужчина правом на отсрочку не пользовался, военно-врачебной комиссией был признан годным и направлен для прохождения военной службы в одну из воинских частей", 
– сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

Также в центре комплектования подчеркнули, что их военнослужащие действовали исключительно в рамках требований украинского законодательства.

Сейчас официальных комментариев от посольства Германии по этой ситуации не обнародовано. Также неизвестно, будет ли проведена дополнительная проверка документов и обстоятельств мобилизации мужчины.

Можно ли мобилизовать иностранца в Украине?

Иностранцы и лица без гражданства, которые проживают в Украине, не подлежат обязательной мобилизации. Согласно украинскому законодательству, призыву по мобилизации подлежат только граждане Украины.

В то же время иностранцы могут добровольно присоединиться к защите государства и проходить службу в рядах Вооруженных Сил Украины по контракту. Для этого необходимо заключить соответствующее соглашение и пройти установленные процедуры отбора.

После подписания контракта иностранные военнослужащие получают статус законных временных резидентов Украины на весь период службы. Сведения об этом вносятся в их военные документы.

Стоит отметить, что другая ситуация касается граждан Украины, которые имеют двойное гражданство. Несмотря на наличие паспорта другого государства, они подлежат мобилизации на общих основаниях как граждане Украины.

