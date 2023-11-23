В Раде готовят законопроект о мобилизации и демобилизации: Арахамия обозначил основные вопросы

В Украине объявлено военное положение, а вместе с ним – всеобщая мобилизация. Давид Арахамия анонсировал новый крупный законопроект о мобилизации и демобилизации.

Пролил свет на эти вопросы он в эфире телемарафона 22 ноября. В частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, о чем дискутируют на Комитете по нацбезопасности.

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Планируется разработать комплексный документ

Вопрос мобилизации касается почти каждого гражданина Украины, поэтому у каждого народного депутата, как у отдельного субъекта законодательной инициативы, возникает много хороших, когда не очень хороших идей относительно того, как урегулировать этот вопрос,

– отметил Арахамия.

Он добавил, что в последнее время появляется много информации, касающейся усовершенствование процедуры как мобилизации, так и демобилизации. По словам главы партии, где-то это могут быть просто чьи-то идеи без консультаций с военными. А где-то – заметки с обсуждений, которые постоянно ведутся в Комитете по вопросам нацбезопасности.

Он пролил свет на то, о чем дискутируют на Комитете. По словам Давида Арахамии, пытаются разработать комплексный документ, касающийся следующих вопросов:

Что делать с военными, воюющими 2 года без ротации?

Почему люди с инвалидностью 1 и 2 группы не могут демобилизоваться?

Вернувшиеся из плена бойцы пока не имеют возможности демобилизоваться.

Также есть онкобольные военные, которые могут выполнять задачи очень ограниченно. Следовательно, с ними тоже нужно юридически решить вопрос.

Кроме того, следует урегулировать вопросы с призывным возрастом.

Давид Арахамия также обратил внимание на другие инициативы, позволяющие мобилизовать людей. Один из них разделяет бойцов на фронте и тех, кто будет работать на оборонных предприятиях. В то же время, он отметил, что идея – не всегда то, что воплощается в законе.

До конца года при участии Минобороны и Генштаба планируем разработать комплексный документ, который должен ответить на все эти вопросы. Когда по поводу него будет консенсус – он будет вынесен в зал,

– отметил Арахамия.

В этом материале мы рассказывали, как проходит мобилизация в Украине. Узнайте, кого в первую очередь призывают в ряды ВСУ.