Мобилизация детей чиновников и депутатов: как Кабмин отреагировал на запрос журналистов

В Украине достаточно остро стоит вопрос справедливости. Особенно в вопросе мобилизации. Следовательно, возник вопрос, будут ли на равных мобилизовать детей чиновников и депутатов.

Журналисты OBOZ.UA решили поинтересоваться у правительства, планируют ли в Верховную Раду внести законопроект, касающийся усовершенствования процессов мобилизации. В частности, привлечения к службе членов семей служащих.

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Что сказали в Кабмине о мобилизации родных депутатов

Итак, запрос был такой. Журналистов интересовал вопрос того, будут ли возвращать из-за пределов Украины членов семей, говорится о детях призывного возраста, служащих, которые занимают ответственное и особо ответственное положение в Украине. Чтобы на военный учет стали и в дальнейшем проходили службу наравне с обычными военнообязанными гражданами также дети депутатов.

На запрос журналистов в Кабинете министров отметили, что на уровне законодательства не могут ввести обязательный учет, а также мобилизацию родных депутатов, а также чиновников. В частности речь идет о детях тех украинских служащих, которые живут за рубежом во время полномасштабного вторжения.

В ответе на запрос отметили, что могут действовать исключительно в пределах тех полномочий, которые предусмотрены Конституцией Украины, а также законодательством. Также отметили, что разработчиком законопроекта №10378 о совершенствовании мобилизации выступило именно правительство. И что его отозвали, чтобы доработать. Обратим внимание, что сделали это из-за того, что в документе обнаружили коррупционные риски.



Ответ Кабмина на запрос о мобилизации детей депутатов / Фото OBOZ.UA

В то же время в Кабинете министров отметили, что в Верховную Раду подали целый ряд других законопроектов. В них предлагают внести изменения в законы о воинской обязанности, военной службе, мобилизации и подготовке к ней, в законодательные акты по вопросам призыва, а также увольнения со службы.

Также следует отметить, что в соответствии со статьей 93 Конституции Украины право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету министров,

– добавили в ответе на запрос.

Обратим внимание, в предложенном правительством законе о мобилизации предлагали ввести норму, согласно которой до 50% служащих категории Б и В по должностям подпадали бы под мобилизацию. Впрочем, депутаты в этом увидели противоречия украинской Конституции.

Поэтому, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что необходимо разделять государственных служащих и депутатов. Он добавил, что соответствующий вопрос должен решать Кабмин. Сейчас же в Раде работают над наработкой альтернативных законопроектов.