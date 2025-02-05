Могут ли мобилизовать многодетных родителей в 2025 году

Многодетные родители в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации, если воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. В то же время юристы отмечают, что задолженность по уплате алиментов может лишить этого права.

Об этом рассказывает 24 Канал. По словам адвоката АО Legal Strategy Виолетты Монастырской, многодетной считается семья, где супруги имеют трех и более детей или если один из родителей самостоятельно воспитывает трех детей.

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Кто считается многодетным отцом

Важно, чтобы дети были несовершеннолетними, то есть в возрасте до 18 лет.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины, которые имеют трех и более детей до 18 лет, имеют право на отсрочку. Однако они могут добровольно стать в ряды ВСУ.

В то же время отсрочка не распространяется на лиц, которые имеют значительную задолженность по уплате алиментов. Если сумма неуплаченных алиментов превышает три месячных платежа, такой отец может быть мобилизован, а также потерять право на выезд за границу.

Какие документы нужны

Для подтверждения права на отсрочку необходимо подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) следующие документы:

свидетельства о рождении трех и более детей;

свидетельство о браке (для женатых);

документы об опеке, если дети проживают с отцом;

справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов (если отец не проживает с детьми);

решение суда или договор между родителями об опеке над детьми (при необходимости).

Что делать в случае неправомерной мобилизации

Если многодетного отца мобилизовали несмотря на наличие у него трех и более детей, ему следует обратиться в суд или военный комиссариат с соответствующими документами. Однако следует учитывать, что подача судебного иска не останавливает процесс мобилизации, поэтому параллельно следует подать рапорт на увольнение согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Также юристы рекомендуют заранее собрать все необходимые документы и подать их в ТЦК, чтобы избежать возможных недоразумений во время мобилизационного процесса.