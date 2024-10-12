Кого могут мобилизовать до 25 лет даже несмотря на изменения в законе: объяснение

На днях Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет мобилизации мужчин до 25 лет, которые ранее были "ограниченно годными". Однако некоторые другие категории молодежи все же могут быть призваны на службу.

Речь идет о законопроекте 11379-д. За соответствующее решение проголосовали 311 депутатов.

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Мобилизация мужчин от 18 до 25 лет

Мы приняли решение, по которому не будет проводиться призыв граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет на военную службу по мобилизации. Именно тех, кто по состоянию здоровья был признан непригодным в мирное время,

– указал Федор Вениславский.

Однако украинские мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые отслужили срочную службу, закончили высшее военное учебное заведение, военную кафедру и получили военно-учетную специальность, все равно могут быть призваны.

"Например, после военной кафедры ему может быть 24 года, он офицер запаса, его можно абсолютно на законных основаниях мобилизовать", – отмечает нардеп.

Если говорить о срочниках, демобилизованных на основании закона и указа президента в апреле-мае 2024 года, то их могут призвать только через 12 месяцев после увольнения.