Мобилизацию граждан до 25 лет запретят: Стефанчук рассказал детали и назвал сроки

До конца недели ожидается приказ от Минобороны о запрете мобилизации бывшим ограниченно годных в возрасте до 25 лет. Тех, кого мобилизовали раньше, не будут отправлять на боевые задания.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Верховной Руслан Стефанчук.

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Мобилизация ограниченно годных до 25 лет

Руслан Стефанчук рассказал, что недавно состоялось большое совещание с военным руководством страны, в частности МОУ и Генштабом. На нем решили принять это стратегически правильное решение, чтобы не ослабить обороноспособность страны.

Прежде всего ВСУ не будут призывать, мобилизовать людей от 18 до 25 лет. Это будет изложено в их приказе, который они обещали выдать до конца этой недели. Второе. Они не будут тех, кто мобилизованы, посылать на штурмовые направления или другие направления, связанные с повышенным риском для их жизни и здоровья,

– акцентировал Стефанчук.

По его словам, власть вместе с военными дальше будет решать вопросы ротации и отсрочки. Они будут содержаться в новом законопроекте.

"Чтобы вывести людей, которые уже были мобилизованы, а на их место завести других, обученных, которые соответствуют требованиям закона о мобилизации", – сказал председатель Рады.

Отметим, что законопроект №11379-д уже поддержал Комитет, поэтому в ближайшее время стоит ожидать его рассмотрения во втором чтении в Верховной Раде.