Добровольцев будут мобилизовывать по-новому: в Украине заработал механизм без обращения в ТЦК

В Украине вступил в силу новый порядок добровольного призыва во время мобилизации. Теперь желающие пройти службу могут оформляться напрямую через выбранную воинскую часть, минуя первоначальное обращение в ТЦК.

Об этом сообщили в Киевском городском ТЦК и СП.

Как теперь будет проходить мобилизация добровольцев?

Процедура предусматривает несколько этапов. Сначала кандидат выбирает вакансию в воинской части и проходит собеседование. Если командование одобряет кандидатуру, доброволец подает заявление о желании проходить службу. После этого командир воинской части выдает направление на прохождение военно-медицинской комиссии (ВМК).

Если кандидат успешно проходит медицинский осмотр, он прибывает в воинскую часть для оформления на службу. При необходимости перед выполнением задач военнослужащий проходит базовую общевойсковую подготовку.

Одной из главных нововведений является то, что после получения направления на ВЛК добровольца не могут принудительно мобилизовать как минимум в течение пяти дней. Это дает возможность завершить процедуру оформления именно в выбранную воинскую часть.

Новый порядок распространяется только на граждан, добровольно поступающих на военную службу в рамках мобилизации. Для украинцев, планирующих проходить службу по контракту, процедура не изменилась – они по-прежнему оформляются по действующим правилам.

Напомним, действующие военнослужащие ВСУ могут подписать новый мотивационный контракт еще до истечения срока действия предыдущего. В Министерстве обороны пояснили, что после заключения нового договора старый автоматически теряет силу, а новый вступает в силу с даты, определенной приказом по личному составу.

В то же время подписать такой контракт можно только с подразделением, в котором военнослужащий уже проходит службу. Если же он хочет сменить воинскую часть, сначала необходимо официально оформить перевод. Новые контракты предусматривают срок службы 10 или 24 месяца (в зависимости от должности), право на увольнение независимо от военного положения, отсрочку от повторного призыва после увольнения, а также денежное довольствие, боевые выплаты и другие социальные гарантии.