Об этом сообщили в Минобороны.

Можно ли заменить действующий контракт на новый?

Действующие военнослужащие также могут заключать новый мотивационный контракт. В Министерстве обороны уточнили, что в таком случае предыдущий договор теряет силу, а новый вступает в силу с даты, указанной в приказе по личному составу.

Однако подписать документ можно только с тем подразделением, в котором военнослужащий уже проходит службу. Если же он желает сменить часть, то сначала необходимо официально перевестись.

Новые условия предусматривают:

срок службы 10 или 24 месяца в зависимости от должности;

право на увольнение без привязки к военному положению;

отсрочку от повторного призыва после увольнения;

денежное довольствие, боевые выплаты и другие социальные гарантии.

Что известно о последних указах Минобороны?

С июля украинцы могут оформить новые контракты в ВСУ через приложение "Резерв+". Там человек, желающий поступить на военную службу, может просмотреть вакансии и выбрать направление службы.

Также офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель рассказал, что повестка для уточнения учетных данных не ограничивает право человека обратиться в рекрутинговый центр, выбрать конкретную вакансию, бригаду и продолжить оформление на желаемую должность.

В то же время он уточнил, что это касается только повесток для уточнения данных. Если военнообязанный уже прошел военно-медицинскую комиссию и получил мобилизационное распоряжение об отправке в воинскую часть, воспользоваться услугами рекрутинга уже невозможно.