Об этом заявил офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель в интервью РБК-Украина.

Какие повестки не лишают права выбрать место службы?

По словам Абеля, среди граждан до сих пор распространен миф, что после вручения повестки человек уже не может воспользоваться услугами рекрутингового центра. Именно из-за этого многие желающие служить откладывают обращение в рекрутинговые центры.

Он подчеркнул, что официальная позиция государства иная: повестка для уточнения учетных данных не ограничивает право человека обратиться в рекрутинговый центр, выбрать конкретную вакансию, бригаду и продолжить оформление на желаемую должность. В то же время офицер уточнил, что это касается только повесток для уточнения данных. Если военнообязанный уже прошел военно-медицинскую комиссию и получил мобилизационное распоряжение ("боевую повестку") для отправки в воинскую часть, воспользоваться рекрутингом уже невозможно.

Офицер напомнил, что любую повестку нельзя игнорировать – граждане обязаны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в установленное время. По словам Ильи Абеля, современная система рекрутинга предусматривает, что кандидат сначала выбирает специальность, должность и воинскую часть, а уже потом проходит необходимые официальные процедуры. Это позволяет учесть гражданский опыт человека и минимизировать риск назначения на другую должность.

В 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск отмечают, что рекрутеры сопровождают кандидатов на всех этапах – от первого контакта с воинской частью до официального назначения на выбранную должность, а также поддерживают связь после начала службы.

Напомним, Минобороны ввело новый базовый контракт сроком на 24 месяца для военнослужащих и новобранцев, который позволяет служить на небоевых должностях, в частности делопроизводителями, бухгалтерами, поварами и мастерами. Базовое денежное обеспечение составит от 30 тысяч гривен в месяц (20 тысяч оклада + 10 тысяч доплаты), а во время выполнения боевых задач военные будут получать такие же выплаты, как и бойцы боевых подразделений. По окончании контракта предусмотрена отсрочка на шесть месяцев и дополнительные льготы.