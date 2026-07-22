Про це заявили в Міноборони.

Чи можна замінити чинний контракт на новий?

Діючі військовослужбовці також можуть укладати новий мотиваційний контракт. У Міністерстві оборони уточнили, що в такому разі попередній договір припиняє дію, а новий набирає чинності з дати, яку зазначать у наказі по особовому складу.

Проте підписати документ можна лише з тим підрозділом, у якому військовий уже проходить службу. Якщо ж він бажає змінити частину, то спершу потрібно офіційно перевестися.

Нові умови передбачають:

строк служби 10 або 24 місяці залежно від посади;

право на звільнення без прив'язки до воєнного стану;

відстрочку від повторного призову після звільнення;

грошове забезпечення, бойові виплати та інші соціальні гарантії.

Що відомо про останні укази Міноборони?

З липня українці можуть оформити нові контракти в ЗСУ через додаток Резерв+. Там людина, яка бажає долучитися до війська, може переглянути вакансії та обрати напрям служби.

Також офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель розповів, що повістка для уточнення облікових даних не обмежує право людини звернутися до рекрутингового центру, обрати конкретну вакансію, бригаду та продовжити оформлення на бажану посаду.

Водночас він уточнив, що це стосується лише повісток для уточнення даних. Якщо військовозобов'язаний уже пройшов військово-лікарську комісію та отримав мобілізаційне розпорядження для відправлення до військової частини, скористатися рекрутингом уже неможливо.