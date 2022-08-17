В Луганске мужчина пришел за ребенком в детсад, а его схватили для мобилизации

В оккупированном Луганске мужчина пришел забирать ребенка из детского сада. Но там его ждали россияне, которые принудительно мобилизовали его.

Оккупанты задержали жителя Луганска прямо на территории детского сада. Очевидцы запечатлели этот момент на камеру. Об этом сообщил блогер Денис Казанский.

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Как проходит мобилизация на оккупированных территориях

На опубликованном видео видно, как в Луганске оккупанты задерживают мужчину, который пришел за ребенком в детский сад.

Он был пойман живодерами для отправки на фронт,

– отметил блогер.

На кадрах можно услышать, как задержанный мужчина кричит: "Вы мне делаете больно!". Но захватчики на это не обращают внимания.

"Так выглядит мобилизация в "освобожденном Донбассе". Пошел за ребенком и стал безымянной могилкой под Херсоном. В россии это называется "защита русскоязычного населения", – подчеркнул Казанский.

В Луганске россияне принудительно забрали мужчину для мобилизации: смотрите видео

Мобилизация на Донбассе

россия проводит мобилизацию на оккупированной территории Донбасса, буквально по дворам в поисках кого бы призвать. В то же время в квазиреспублике "ЛНР" есть возможность откупиться от службы. Об этом 24 каналу сообщил военный, активист, лидер организации "С14" Евгений Карась. По его словам, уровень боеспособности таких войск будет низким.

Карась рассказал, что на Донбассе тем, кто вступает на "собачий контракт", обещают 200 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей выплачивают сразу, а 150 тысяч рублей – позже. То есть они делают так, чтобы мобилизованные не сбежали с этими деньгами.

"Но в "ЛНР", чтобы откупиться от службы в "доблестных корпусах народной милиции", в этих "гробовых войсках", там нужно заплатить уже 100 тысяч рублей", – заметил он.

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