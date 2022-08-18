В Снежном оккупанты на остановке схватили мужчину с одной ногой и мобилизовали

На Донбассе российские оккупанты продолжают принудительно мобилизовать местных. В оккупированном Снежном Донецкой области мужчину забрали прямо на автобусной остановке.

Событие произошло 18 августа. Мужчину с инвалидностью забросили в автобус и увезли для мобилизации. Об этом сообщил 24 каналу источник в разведке.

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Мобилизация на Донбассе набирает оборотов

Как нам стало известно, утром мужчина, у которого только одна нога, вышел на перекур. В этот момент приехал автобус с оккупантами, заявившими, что без него не справятся.

После этого мужчину схватили под руки и забросили в салон. Костыли остались на улице.

Как проходит мобилизация оккупантов на Донбассе

Сейчас россия проводит мобилизацию на оккупированной территории Донбасса, буквально по дворам ища, кого бы призвать. К тому же, в квазиреспублике "ЛНР" есть возможность откупиться от службы.

Недавно в оккупированном Луганске мужчина пришел забирать ребенка из детского сада. Но там его ждали россияне, которые принудительно мобилизовали его.

Также оккупанты хотели бросить на войну против ВСУ мастера КП "Вода Донбасса". Мужчину схватили прямо на улице.

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