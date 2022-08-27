Общая мобилизация подразумевает, что на службу будут призывать мужчин от 18 до 60 лет.

Закон также говорит, что есть категории граждан, которые по разным причинам освобождаются от службы в армии, но подлежат мобилизации с определенными ограничениями.

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Категории таких лиц

В Украине существует три категории этих людей:

ограниченно пригодные для военной службы;

непригодные для военной службы в мирное время, ограниченно пригодные в военное время;

непригодные для военной службы с исключением из воинского учета.

В то же время, не подлежат мобилизации только лица третьей категории, которые непригодны для военной службы с исключением из воинского учета. Они также могут пересекать границу во время всеобщей мобилизации в военное время.

Ограниченно пригодные для военной службы и непригодные для военной службы в мирное время, но ограниченно пригодные в военное время не могут служить в десантных войсках и морской пехоте. Вместо этого они могут работать в штабе. Также могут проходить службу в учебных заведениях, частях довольствия, военных комиссариатах, учреждениях, организациях.

Мобилизация в Украине

В Украине не мобилизуют в армию людей с инвалидностью. Но такие люди могут добровольно вступить в Вооруженные Силы. Согласно законам Украины люди с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу.

Немало мужчин на момент вторжения были за границей и решили не возвращаться. Пока нет ответственности за то, что мужчина решил не возвращаться из-за границы. А все потому, что это напрямую противоречит Конституции Украины.

С 1 октября 2022 года стартует взятие на воинский учет женщин. При этом студенток не могут принудительно мобилизовать, потому что если нет диплома – нет и специальности. Если женщина получает высшее образование во второй раз, то у нее на период обучения может быть отсрочка.

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