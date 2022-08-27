Загальна мобілізація передбачає, що на службу будуть призивати чоловіків від 18 до 60 років.

Закон також каже, що є категорії громадян, які з різних причин звільняються від служби в армії, але підлягають мобілізації з певними обмеженнями.

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Категорії таких осіб

Наразі в Україні існує три категорії цих людей:

обмежено придатні до військової служби;

непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час;

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

Водночас не підлягають мобілізації лише особи третьої категорії, які непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Вони також можуть перетинати кордон під час загальної мобілізації у воєнний час.

Обмежено придатні до військової служби та непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час не можуть служити у десантних військах та морській піхоті. Натомість вони можуть працювати в штабі. Також можуть проходити службу у навчальних закладах, частинах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях.

Мобілізація в Україні

В Україні не мобілізовують до армії людей з інвалідністю. Але такі люди можуть добровільно вступити у Збройні Сили України. Згідно з законами України, люди з інвалідністю не підлягають призову на військову службу.

Немало чоловіків на момент вторгнення були закордоном і вирішили не повертатися. Наразі немає відповідальності за те, що чоловік вирішив не повертатися з-за кордону. А все тому, що це напряму суперечить Конституції України.

З 1 жовтня 2022 року стартує взяття на військовий облік жінок. При цьому, студенток не можуть примусово мобілізувати, бо якщо немає диплома – немає й спеціальності. Якщо жінка здобуває вищу освіту вдруге, то у неї на період навчання може бути відстрочка.

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