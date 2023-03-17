Мобилизация и выезд за границу: что изменится для артистов

С начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжается мобилизация, ограничивающая выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако для мужчин творческих профессий есть определенные исключения.

Об этом сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко. По ее словам, пока правила меняли не кардинально – добавили только один документ.

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О чем говорится

Правила дополнились только тем, что мы просим предоставлять согласно законодательству данные о военном учете мужчин, которые хотят уехать: либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного. Ведение этих документов – обязанность физического лица,

– отметила Григоренко.

Она также добавила, что для правительства это нововведение – лишь дополнительная гарантия того, что лицо сознательно просит предоставить ему возможность уехать на время для участия в художественном мероприятии.

В то же время, заместитель министра подчеркнула, что "письмо содействия" от Минкульта не гарантирует для артиста не гарантирует выезда из Украины. Министерство дополнительно информирует лиц, планирующих выехать за границу, о перечне всех необходимых справок для получения разрешения на выезд в письме-разъяснении.

Какие изменения внесли в правила выезда артистов за границу

Министр культуры Александр Ткаченко рассказал о нововведениях для артистов, журналистов и художников о выезде за границу во время военного положения.

"Мы подготовили изменения в порядок выезда артистов, художников, журналистов, где два или три ключевых момента", - подчеркнул Ткаченко.

В частности, предусмотрены следующие изменения:

артисты, журналисты и художники должны подать подтверждение от своих организаций, что в этих организациях ведется военный учет;

необходимо предоставить контракты относительно того для чего они, собственно, выезжают и цель – будь то продвижение украинской культуры или сбор средств;

артисты, художники и журналисты должны предоставлять отчеты о том, что они сделали;

выезд могут разрешить всего на 60 дней.

Что этому предшествовало