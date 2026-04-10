Мобилизация или мир: Зеленский предположил, зачем Россия блокирует Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ограничение работы Telegram в России может быть связано с подготовкой власти к принятию решений, которые не воспримет часть общества. Речь идет либо о завершении войны, либо, наоборот, о ее дальнейшей эскалации и расширении мобилизации.

Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Зачем Россия блокирует Telegram?

По словам Зеленского, в случае усиления мобилизации в армию могут начать активнее привлекать жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которых ранее пытались обходить.

То есть крупные города, которые он (Путин – 24 Канал) ранее старался обходить мобилизацией, он больше не обойдет. Это может быть одна из версий,

– считает украинский президент.

Другой возможный сценарий – подготовка к завершению войны. Президент отмечает, что российские власти не могут спрогнозировать реакцию общества, ведь пропаганда существенно радикализировала часть населения. По его оценке, примерно 20 – 25% россиян не готовы поддержать прекращение боевых действий.

В то же время в случае движения к деэскалации Зеленский не исключает проведения трехсторонних переговоров в апреле, мае или июне. Именно этот период, по его мнению, может сопровождаться усиленным дипломатическим, политическим и военным давлением на Украину. Отдельно он заметил, что для США условным внутренним дедлайном по завершению войны может быть август, после чего внимание страны в значительной степени сместится на избирательные процессы.

