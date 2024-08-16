В Ивано-Франковской области усилят меры по мобилизации: Марцинкив назвал причину

В Ивано-Франковской области усилят меры по мобилизации. Вероятно, такой режим продлится ближайшие несколько недель.

Об этом в интервью телеканалу "Вежа" сообщил городской голова Ивано-Франковска. Руслан Марцинкив назвал причину, передает 24 Канал.

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Городской голова отметил, что по показателям Минобороны Ивано-Франковская область не среди "не передовых" по мобилизации. Мол, отстает.

Город не имеет отношения мобилизации: мы не управляем ТЦК. Это не наша структура, которой можем управлять. Но, думаю, что несколько недель точно будет усиленный режим, учитывая те показатели, которые есть сегодня в Ивано-Франковской области,

– подчеркнул Марцинкив.

Также добавил, город не определяет, где должны быть блок-посты, не руководит мобилизацией.

"Мы, согласно закону о местном самоуправлении, согласно новому закону, способствуем, помогаем необходимыми средствами. Но мобилизацию осуществляют исключительно правоохранительные органы и ТЦК", – подчеркнул мэр Ивано-Франковска.