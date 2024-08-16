Про це в інтерв'ю телеканалу "Вежа" повідомив міський голова Івано-Франківська. Руслан Марцінків назвав причину, передає 24 Канал.

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Мобілізація на Прикарпатті

Міський голова зауважив, що за показниками Міноборони Івано-Франківська область не серед "не передових" по мобілізації. Мовляв, пасе задніх.

Місто не має відношення мобілізації: ми не керуємо ТЦК. Це не наша структура, якою можемо управляти. Але, думаю, що декілька тижнів точно буде посилений режим, зважаючи на ті показники, які є сьогодні в Івано-Франківській області,

– наголосив Марцінків.

Також додав, місто не визначає, де мають бути блок-пости, не керує мобілізацією.

"Ми, згідно з законом про місцеве самоврядування, згідно з новим законом, сприяємо, допомагаємо необхідними засобами. Але мобілізацію здійснюють виключно правоохоронні органи й ТЦК", – підкреслив мер Івано-Франківська.