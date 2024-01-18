Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказывал в интервью NV, что третье его замечание по поводу проекта закона о мобилизации касалось именно мобилизации лиц с 3 группой инвалидности. Следует сказать, что проект закона о мобилизации Кабмин подал в Верховную Раду 25 декабря, а отозвал 11 января, пишет 24 Канал.

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Что сказал уполномоченный о мобилизации людей с 3 группой инвалидности

У нас есть отдельная ратифицированная конвенция ООН, у нас есть отдельное законодательство, которое ратифицировано. Объяснение, которое я слышал на заседании комитета, что у нас очень много граждан Украины воспользовались незаконным правом и где-то из-за коррупционной составляющей получили справку о том, что они инвалиды третьей группы. На самом деле они не имеют права этим заниматься,

– заверил Лубинец.

По словам уполномоченного, это вопрос не к законодательству, поэтому и решить его на уровне закона нельзя. Уполномоченный заявил, что эту проблему нужно решать другим способом.

"Но вы не можете просто взять и нарушить наши международные обязательства. Опять же, я надеюсь, что все оговорки и замечания, которые я официально высказал, направил на профильный комитет, будут учтены. Жду окончательную редакцию", – заявил Дмитрий Лубинец.

Безуглая прокомментировала замену групп инвалидности на перечень болезней в проекте закона

Такой вариант действительно обсуждался: убрать группы инвалидности по закону и написать, что порядок определяется Кабмином. И тогда Кабмин будет определять, например, что онкобольные или больные туберкулезом не подлежат призыву, а часть лиц с третьей группой инвалидности подлежат,

– заявила Марианна Безуглая.

Она объяснила, что такие предложения поступили от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и он об этом публично говорил на брифинге. Затем идею развил медицинский комитет Верховной Рады Украины и Министерство здравоохранения Украины.

Заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки пояснила, что идея связана с тем, что Минздрав планирует ликвидировать МСЭК и группы инвалидности постепенно вообще. По словам нардепа, это вполне логично и отвечает мировой практике и снизит коррупционные риски.

Пока это концепт, посмотрим, как перерегистрируют проект. Финального решения нет и я не решаю этот вопрос,

– заверила Безуглая.

Обратите внимание! На днях народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что в новом проекте закона о мобилизации могут предусмотреть, что отсрочка от мобилизации может происходить не по группам инвалидности, а по отдельным болезням.