Однако отсрочка от мобилизации может происходить не по группам инвалидности, а по отдельным болезням. Об этом в эфире телемарафона заявила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец, передает 24 Канал.

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Отсрочку по инвалидности могут давать не по группам

Мошенец подчеркнула, что в проекте закона об изменениях в мобилизации пытаются найти баланс между необходимостью служить и желанием защищать страну. В то же время, нардепка отметила, что новый вариант закона предусматривает не группы инвалидности, а определенные конкретные заболевания, при наличии которых человек может получить отсрочку или освобождение от службы.

Есть такие (болезни – 24 Канал), с которыми действительно можно выполнять определенные обязанности. А есть такие, с которыми ни в коем случае нельзя. Туберкулез, о котором много говорилось. Мы понимаем, что если человек с таким заболеванием попадает в другую группу людей – это потенциальный риск для всех,

– отметила она.

При этом нардепка уточнила, что вопрос отсрочки по отдельным болезням касается не только самих военнообязанных, но и членов их семей. Мошенец подчеркнула, что этому вопросу уделили много внимания, ведь третья группа инвалидности, по которой велось много дискуссий, предусматривает разные заболевания.

Народная избранница также отметила, что каждый, кто попадает на защиту Украины, независимо, тыл или более передовые линии, не должны создавать проблемы из-за того, что имеют те или иные заболевания, нуждающиеся в постоянном лечении. Поэтому этот фактор будет учтен при работе над новой редакцией законопроекта, и над этим уже работает профильное министерство.