Однак відстрочка від мобілізації може відбуватися не за групами інвалідності, а за окремими хворобами. Про це в ефірі телемарафону заявила народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець, передає 24 Канал.

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Відстрочку через інвалідність можуть давати не за групами

Мошенець наголосила, що у проєкті закону про зміни до мобілізації намагаються знайти баланс між необхідністю служити й бажанням захищати країну. Водночас нардепка зазначила, що новий варіант закону передбачає не групи інвалідності, а певні конкретні захворювання, за наявності яких людина може отримати відстрочку або звільнення від служби.

Є такі (хвороби – 24 Канал), з якими справді можна виконувати певні обов'язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Туберкульоз, про який багато говорилося. Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє до іншої групи людей – це потенційний ризик для всіх,

– зазначила вона.

При цьому нардепка уточнила, що питання відстрочки через окремі хвороби стосується не лише самих військовозобов'язаних, а й членів їхніх родин. Мошенець наголосила, що цьому питанні приділили багато уваги, адже третя група інвалідності, щодо якої велося багато дискусій, передбачає різні захворювання.

Народна обраниця також зауважила, що кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно, тил або більш передові лінії, не повинні створювати проблеми через те, що мають ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування. Тому цей фактор буде враховано під час роботи над новою редакцією законопроєкту, і над цим уже працює профільне міністерство.