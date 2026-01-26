Когда возможна мобилизация людей с инвалидностью
- Мобилизация людей с инвалидностью в Украине возможна при условии добровольного подписания контракта с выбранной бригадой.
- Мужчины с инвалидностью могут быть призваны, если отсрочка не оформлена и информация об инвалидности неизвестна в ТЦК.
Мобилизация в Украине во время военного положения касается большинства мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Люди с инвалидностью могут получить отсрочку, но среди мужчин с тяжелыми заболеваниями есть и те, кто хочет стать военнослужащими.
Мобилизация людей с инвалидностью предусмотрена статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Как люди с инвалидностью могут мобилизоваться?
Желающие присоединиться к ВСУ люди с тяжелыми заболеваниями часто задают вопрос, берут ли с инвалидностью в армию.
Известно, что мужчины с любой группой могут подписать контракт с выбранной бригадой, если захотят. Это единственный вариант, когда мобилизация лиц с инвалидностью будет законной – если добровольца возьмут в армию.
Такого мужчину могут призвать, если у него есть инвалидность, но о ней не знают в ТЦК и отсрочка официально не оформлена. В таком случае мобилизация будет законной, ведь у лица нет никаких оснований для освобождения. Поэтому таким украинцам нужно самостоятельно подать заявление и следить за тем, чтобы отсрочка отображалась в приложении Резерв+.
Какие последние новости о мобилизации?
Напомним, что юноши 2009 года рождения должны стать на воинский учет до 31 июля 2026 года. Сейчас при постановке на воинский учет призывников военно-врачебную комиссию не нужно проходить. Зато медосмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.
К слову, в Минобороны объяснили, что военные ВСУ имеют право на ежегодную денежную помощь для оздоровления, которая равна месячному денежному обеспечению.