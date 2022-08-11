В Луганской области происходит мощная "мобилизация": оккупанты добрались и до критических предприятий

российские военные продолжают отправлять на войну против Украины жителей временно оккупированной Луганской области. Причем начинают забирать мужчин и с критических предприятий.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время телемарафона. Соответствующие действия врага связаны с тем, что он ежедневно несет бешеные потери.

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"Мобилизация" набрала новые обороты

Справедливости ради Сергей Гайдай отметил, что "мобилизация" в Луганской области продолжается давно. Ее оккупанты проводили еще до начала полномасштабного вторжения. Но именно сейчас она стала еще более масштабной. Особенно на территориях, которые в результате боевых действий врагу удалось захватить.

Как отметил глава ОВА, мужчин забирают даже из критических коммунальных предприятий. Он добавил, что в случае остановки их работы вся инфраструктура может встать.

В то же время, он добавил, что на работе оставляют только тех, кто сможет поддерживать деятельность предприятий. Например, если там было 10 – 20 сотрудников, но работу могут проделать 2 – 3, то их и оставят. А остальные пойдут воевать. Не по собственной инициативе, конечно.

Мотивация "мобилизованного" врага не интересует

Сергей Гайдай добавил, что россияне не слишком переживают о том, мотивированы ли хоть как-то "мобилизованные". Следует понимать, что они выполняют только одну роль – пушечного мяса. Новоприбывшие без подготовки и учений сразу же отправляются на фронт.

Остается живым из них очень незначительный процент. Те, кому удается не погибнуть, испытывают страшные травмы или же становятся лицами с инвалидностью на всю жизнь. К слову, с ранеными тоже не все так просто. Их оккупанты не успевают довести до больниц. А все потому, что оборудование враг уже вывез в Луганск.

Глава ОВА рассказал, как выглядит "мобилизация". Мужчин буквально хватают, по дороге выдают им военную одежду, автомат. И после этого отправляют воевать

Мужчины не верили Гайдаю

Сергей Гайдай добавил, что сейчас у мужчин на Луганщине осталось не так уж много выбора. У них есть шансы либо погибнуть в оккупации, либо на фронте, наступая на своих же земляков.

Более того, глава ОВА рассказал, как призвал всех уезжать. Он даже в укрытии беседовал с некоторыми мужчинами. И, как отметил высокопоставленный чиновник, его словам просто никто не хотел верить.

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