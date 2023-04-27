На период действия военного положения ограничения пересечения государственной границы касаются не всех мужчин. Какая категория все же может уезжать за пределы страны, рассказал адвокат Ростислав Кравец.
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Кто может уехать за границу во время войны
Кравец отметил, что в случае признания мужчины непригодным к службе, его могут снять с военного учета. Такая категория имеет право на пересечение границы во время войны.
Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы и спокойно едете на границу,
– рассказал адвокат.
В случае отказа можно обратиться в суд с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими снятие с военного учета.
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