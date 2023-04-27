На период действия военного положения ограничения пересечения государственной границы касаются не всех мужчин. Какая категория все же может уезжать за пределы страны, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Читайте также Мобилизация в мае: усилится ли призыв, кого мобилизуют в первую очередь и какие изменения произошли

Кто может уехать за границу во время войны

Кравец отметил, что в случае признания мужчины непригодным к службе, его могут снять с военного учета. Такая категория имеет право на пересечение границы во время войны.

Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы и спокойно едете на границу,

– рассказал адвокат.

В случае отказа можно обратиться в суд с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими снятие с военного учета.

Смотрите также Повестки на блокпостах и за рубежом: что изменится в призыве для мужчин и что такое уведомление

В Украине изменили правила вручения повесток