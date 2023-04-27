На період дії воєнного стану обмеження перетину державного кордону стосуються не всіх чоловіків. Яка категорія все ж може виїжджати за межі держави, розповів адвокат Ростислав Кравець.

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Хто може виїхати за кордон під час війни

Кравець зазначив, що у разі визнання чоловіка непридатним до служби його можуть зняти з військового обліку. Така категорія має право на перетин кордону під час війни.

Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби та спокійно їдете на кордон,

– розповів адвокат.

У випадку відмови можна звернутися до суду із відповідною заявою та документами, що підтверджують зняття з військового обліку.

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