Боевики могут усилить мобилизацию в Мариуполе: советник мэра сказал, когда именно

Во временно оккупированном Мариуполе идет скрытая мобилизация. Ее проводят под видом вербовки людей на работу в охранные фирмы, пожарную инспекцию, СИЗО, патрульно-постовую службу и т.д.

Кроме того, уже есть даже открытые призывы подписывать контракты с вооруженными силами россии или квазигруппировками на оккупированной части Донецкой области. Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

К теме россияне заканчивают скрытую мобилизацию в оккупированном Мариуполе, – Андрющенко

По его словам, так оккупанты пытаются обеспечить мобилизацию хоть в каком-то виде. В первую очередь в результатах скрытой мобилизации заинтересован гауляйтер Мариуполя иващенко, получивший личную задачу от пушилина. Для коллаборанта это принципиально важно, из-за большого количества коррупционных схем его уже проверяет фсб.

Кроме того, как объяснил Андрющенко, растет недовольство в Донецке. Местные жители жалуются – якобы мало того, что "8 лет бомбили Донбасс", а все деньги и внимание идет на Мариуполь, так еще и мобилизации там нет, в отличие от Донецка.

До открытой мобилизации осталось недолго

По словам советника городского главы, в Мариуполе уверены, что будет и открытая мобилизация. Более того, ее объявят уже в ближайшее время.

пушилин почти официально давал полгода каникул до мобилизации, то есть где-то в сентябре, осенью, мы думаем, что пойдет откровенная мобилизация,

– рассказал Андрющенко.

Он добавил, что к этому в Мариуполе уже все готово – составлены уточненные списки, а поскольку люди проходят фильтрацию и получают пропуски, комендатуре понятно, кто и где живет.

"Собрать людей из домов – это не очень долгое дело. За 3 – 4 дня в Мариуполе могут легко мобилизовать всех мужчин, которые им нужны. Они знают, у кого какая военная специальность, потому что и военные билеты у них требуют на работу и на пропуск", – объяснил Андрющенко.

Как подытожил советник мэра Мариуполя, все указывает на то, что к открытой мобилизации в городе идет обратный отсчет – если пока еще не на дни, то на недели.

Петр Андрющенко рассказал о мобилизации во временно оккупированном Мариуполе: смотрите видео

Последние новости из Мариуполя