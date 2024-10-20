"Фишка" Быстрыкина: как Россия заставляет воевать против Украины мигрантов, и в чем это угроза для ВОТ

Летом 2024 года госдума приняла законопроект, который позволяет лишать приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет. Иностранцы обязаны стать на учет в военкомате через две недели после получения паспорта.

Таким образом Кремль получил возможность насильно отправлять бывших мигрантов на войну, избегая новой мобилизации. Рупором этой политики стал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он заявил, что в ходе рейдов против мигрантов силовики заставили уйти на фронт 10 тысяч человек. Этот подход в рекрутинге Быстрикин назвал своей "фишкой".

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Однако отказники таки есть

Российские СМИ выяснили, что с начала вступления в силу закона по меньшей мере 12 россиян лишили приобретенного гражданства за отказ воевать в Украине

Так, полиция Хабаровского края через суд лишила гражданства трех натурализованных россиян, которые не стали на воинский учет. Там отметили, что такое происходит впервые на Дальнем Востоке. Лишенных гражданства мужчин обязали покинуть Россию.

Также полиция вместе с военкоматом лишила приобретенного гражданства двух жителей Москвы. Им также приказали покинуть страну. 11 октября силовики в Челябинске после рейда лишили гражданства еще четырех натурализованных россиян.

13 сентября стало известно, что красноярское МВД через суд лишило гражданства за отказ идти в армию местного врача-реаниматолога Мирзомухаммада Каримова. Он получил гражданство в 2018 году, а в мае 2024 года был приговорен к штрафу 60 тысяч рублей за уклонение от службы.

Первых двух граждан лишили паспортов за отказ идти воевать еще до принятия соответствующего закона. В декабре 2023-го суд в Челябинске аннулировал паспорта двух граждан, сославшись на нарушение ими обязательства соблюдать законы России, данное при вступлении в гражданство.

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Украинские правозащитники считают, что закон о лишении гражданства позволит властям России насильно забирать на фронт жителей оккупированных территорий Украины, которые стали принудительными гражданами страны-агрессора. Так, Анисия Синюк из Центра прав человека отмечает, что украинцы на ВОТ подвергаются давлению, из-за которого вынуждены получать гражданство России. А затем это дополнительное орудие для захватчиков, чтобы привлечь их к оккупационному войску.