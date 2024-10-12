Также, чтобы получить медицинскую помощь, необходимо иметь российский паспорт. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил движение "Анти Z".

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Какие проблемы с медициной на оккупированной Херсонщине

Информаторы движения подтверждают, что в системе здравоохранения в оккупированной части Херсонщины катастрофический дефицит кадров.

Также местные жители не могут получить надлежащую медицинскую помощь, ведь госпитали переполнены российскими военными, что уменьшает доступность медицинских услуг для гражданского населения.

Для получения медицинской помощи необходимо иметь российский паспорт, а медицинские услуги преимущественно платные. Это ограничивает доступ к лечению для тех, кто не может или не хочет получить российский паспорт, оставляя их в безвыходной ситуации,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что оккупанты пытаются уладить эту ситуацию и направили группу врачей из Ростова в Чаплинский округ Херсонщины. Впрочем, это временная мера, которая закончится 12 октября. После этого местное население снова останется без возможности получить бесплатное лечение.

"Ограничение доступа к медицинским услугам и дискриминация местного населения является частью плана оккупационных властей по усилению контроля на Херсонщине", – отметили в движении.