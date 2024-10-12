Також, щоб отримати медичну допомогу, необхідно мати російський паспорт. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив рух "Анти Z".

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Які проблеми з медициною на окупованій Херсонщині

Інформатори руху підтверджують, що у системі охорони здоров'я в окупованій частині Херсонщини катастрофічний дефіцит кадрів.

Також місцеві жителі не можуть отримати належну медичну допомогу, адже шпиталі переповнені російськими військовими, що зменшує доступність медичних послуг для цивільного населення.

Для отримання медичної допомоги необхідно мати російський паспорт, а медичні послуги переважно платні. Це обмежує доступ до лікування для тих, хто не може або не хоче отримати російський паспорт, залишаючи їх у безвихідній ситуації,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що окупанти намагаються залагодити цю ситуацію і направили групу лікарів з Ростова в Чаплинський округ Херсонщини. Втім, це тимчасова міра, що закінчиться 12 жовтня. Після цього місцеве населення знову залишиться без можливості отримати безоплатне лікування.

"Обмеження доступу до медичних послуг і дискримінація місцевого населення є частиною плану окупаційної влади щодо посилення контролю на Херсонщині", – наголосили у русі.