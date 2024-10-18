Теперь отсрочку не получат многодетные родители, которые имеют задолженность по уплате алиментов.

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Сколько детей должно быть, чтобы не призвали

Отметим, что мужчины, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, могут претендовать на отсрочку от мобилизации. Это право закреплено в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Для получения отсрочки от мобилизации мужчина должен быть биологическим отцом или официальным усыновителем трех или более детей.

Обратите внимание! Факт содержания чужих детей, например, детей родственников или опекунство, не дает права на отсрочку от призыва.

Чтобы получить отсрочку, многодетный отец должен обратиться в ТЦК и СП по месту пребывания на учете и подать соответствующие документы. Речь идет о:

заявлении на отсрочку.

паспорт и ИНН.

копии свидетельств о рождении всех детей.

другие документы, которые могут подтвердить статус многодетной семьи.

После подачи документов ТЦК и СП рассматривает их и принимает решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.

Напомним, что многодетной семьей считается супруги, которое находится в законном браке, проживает вместе и воспитывает трех или более детей. Также многодетной является семья, если воспитанием трех и более детей занимается только кто-то один из супругов. Мужчина, который не проживает со своими несовершеннолетними детьми, должен документально доказать, что обеспечивает их содержание. Это нужно ему для использования права на отсрочку.

К слову, в Раде ответили, был ли запрос от США по снижению мобилизационного возраста.