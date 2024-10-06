Отметим, что многодетная семья – это та, в которой супруги находятся в законном браке, проживает вместе и воспитывает трех или более детей. Также многодетной считается семья, если воспитанием трех и более детей занимается только кто-то один из супругов, отметила адвокат АО Legal Strategy Виолетта Монастырская.

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Могут ли мобилизовать многодетного отца

Специалист объяснила, что женщины и мужчины, которые содержат трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Они могут быть призваны на службу только по собственному желанию.

Со вступлением в силу нового закона о мобилизации, произошли определенные изменения. В частности, с 18 мая отсрочку больше не дают многодетным женщинам и мужчинам, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Следует заметить, что для получения отсрочки необходимы соответствующие документы. Чтобы получить удостоверение многодетной семьи, родители должны обратиться:

в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных госадминистраций;

в исполнительные органы городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин;

в Центр предоставления административных услуг.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации мужчина, который не проживает со своими несовершеннолетними детьми, должен документально доказать, что обеспечивает их содержание. Это может быть исполнительный документ о взыскании алиментов или справки из органов государственной исполнительной службы, которая подтверждает отсутствие задолженности по уплате алиментов.

Для женатых мужчин, которые имеют общих детей со своей женой, необходимы следующие документы:

свидетельство о рождении трех или более детей, где четко указано отцовство военнообязанного;

свидетельство о регистрации брака.

Для разведенных мужчин или мужчин с детьми от разных браков, необходимо гораздо больше документов.