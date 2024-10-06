Зазначимо, що багатодітна родина – це та, в якій подружжя перебуває у законному шлюбі, проживає разом та виховує трьох або більше дітей. Також багатодітною вважається сім'я, якщо вихованням трьох та більше дітей займаєтья лише хтось один з подружжя, наголосила адвокатка АО Legal Strategy Віолета Монастирська.

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Чи можуть мобілізувати багатодітного батька

Фахівчиня пояснила, що жінки та чоловіки, які утримують троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. Вони можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням.

Із набуттям чинності нового закону про мобілізацію, сталися певні зміни. Зокрема, з 18 травня відстрочку більше не дають багатодітним жінкам та чоловікам, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Слід зауважити, що для отримання відстрочки необхідні відповідні документи. Аби отримати посвідчення багатодітної сімʼї, батьки мають звернутися:

у структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних держадміністрацій;

до виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;

у Центр надання адміністративних послуг.

Щоб отримати відстрочку від мобілізації чоловік, який не проживає зі своїми неповнолітніми дітьми, повинен документально довести, що забезпечує їхнє утримання. Це може бути виконавчий документ про стягнення аліментів або довідки з органів державної виконавчої служби, яка підтверджує брак заборгованості зі сплати аліментів.

Для одружених чоловіків, які мають спільних дітей зі своєю дружиною, необхідні такі документи:

свідоцтво про народження трьох або більше дітей, де чітко вказано батьківство військовозобов’язаного;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Для розлучених чоловіків або чоловіків із дітьми від різних шлюбів, необхідно набагато більше документів.