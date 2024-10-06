Керівниця адвокатського об'єднання "Vector" Тетяна Книш в інтерв'ю "Українському радіо" розповіла, чи дійсно повістки, надіслані поштою, є законними. Також юристка пояснила, що буде, якщо ігнорувати їх та не з'явитися за викликом до ТЦК.

Дивіться також Як перевірити, чи є штраф від ТЦК: юрист назвав декілька способів

Чи законні повістки, надіслані поштою

Зміни до законодавства дозволили викликати до ТЦК та СП, надсилаючи повістки поштою. Адвокатка наголошує, що такі повістки є цілком законними, тому ігнорувати їх не можна, адже тоді військовозобов'язаний може понести покарання. Так, може загрожувати штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Направлення повісток саме таким шляхом є законним. Обов'язок перевіряти свою поштову скриньку має сам військовозобов'язаний,

– наголосила Книш.

Адвокатка пояснила, що повістку формують через електронний кабінет військовозобов'язаного, потім її підписує начальник ТЦК і протягом 48 годин повістку надсилають саме рекомендованим листом поштою з обов'язковим описом вмісту та повідомленням про факт вручення.

"Якщо особа ігнорує цю повістку – не отримує або відмовляється, або це поштове відправлення повертається до відправника, тобто до центру комплектування, з відміткою про відсутність адресата за відповідною адресою, – у цьому разі вважається, що відбулося належне повідомлення військовозобов'язаної особи про виклик її до центру комплектування", – додала юристка.

Крім того, виправдатися тим, що буцімто військовозобов'язаний був на роботі і не мав змоги отримати листа, не вийде. Книш наголосила, що поштар залишає повідомлення у відділенні пошти, що є лист для особи. Фактично, сам військовозобов'язаний мусить перевіряти поштову скриньку.

До слова, у Херсонській області вже почали надсилати повістки Укрпоштою. Згодом цю процедуру запровадили й на Прикарпатті.