Освобождение от службы бывших "ограниченно годных" до 25 лет: Генштаб не поддержал инициативу

Не так давно в Украине отменили статус "ограниченно годный". Впрочем, до сих пор остаются некоторые недоработки, которые не могут исправить.

В частности, говорится о том, чтобы лицам до 25 лет, которые когда-то были признаны "ограниченно годными", предоставить статус призывника. Сейчас такие лица считаются военнообязанными.

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Почему в Генштабе не поддерживают изменения в законе о мобилизации

Военное командование Украины не поддерживает законодательные изменения, которые бы позволили мужчинам до 25 лет, ранее имевших статус "ограниченно годных", избегать мобилизации.

Согласно ответу, Главное управление персонала Генштаба получало для согласования несколько зарегистрированных в Верховной Раде Украины проектов законов (№11379, №11379-1, №11379-2), касающихся этих изменений.

Несмотря на то, что положениями законопроектов предусматривается расширение категорий граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации... указанные законопроекты не были поддержаны,

– отметили в ведомстве.

В Генштабе считают, что часть граждан использовала статус "ограниченно годных" для уклонения от прохождения военной службы в мирное время. Там уверены, что принятие предложенных изменений снизит мобилизационный ресурс войска.

"В условиях уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного капитала во время длительной вооруженной агрессии России против Украины, принятие предложенных изменений создаст угрозу выполнения мероприятий по доукомплектованию Вооруженных Сил Украины личным составом и выполнения ими задач по защите государства и восстановления его территориальной целостности", – ответили в Генштабе.

В каком статусе находятся бывшие "ограниченно годные"

Сейчас, по действующему законодательству, лица до 25 лет, имевшие статус "ограниченно годных" и освобождались от срочной службы в мирное время, но оставались ограниченно годными в военное время, находятся на учете военнообязанных и подлежат мобилизации.

В комитете по национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады рассматриваются законопроекты, которые призваны решить эту коллизию. В частности, предлагается приравнять лиц до 25 лет, которые ранее имели статус "ограниченно годных" и стоят на учете военнообязанных, к призывникам, и не мобилизовать их до достижения 25-летнего возраста.