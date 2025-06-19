Когда человека с инвалидностью все же могут мобилизовать: основные исключения

В Украине мобилизация продолжается с 24 февраля 2022 года, и действующее законодательство освобождает от призыва лиц с инвалидностью. В то же время есть исключения, при которых таких граждан все же могут привлечь к службе.

Несмотря на действующую норму об освобождении лиц с инвалидностью от мобилизации, законодательство допускает определенные исключения. Часто мобилизованные не имеют действующего подтверждения инвалидности или же теряют этот статус при повторном осмотре. Подробнее об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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По закону – не подлежат мобилизации

Согласно Закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, граждане с инвалидностью I, II или III группы не подлежат мобилизации. Это касается как постоянной инвалидности, так и временной, с обязательным пересмотром статуса через 6 или 12 месяцев.

На период пересмотра диагноза лицо освобождено от службы в рядах Вооруженных Сил Украины.

Когда все же могут мобилизовать

Существует три основных условия, при которых мужчину с инвалидностью все же могут мобилизовать:

инвалидность аннулирована по решению военно-врачебной комиссии;

человек не имеет действующей отсрочки, даже при наличии ограничений по здоровью;

военнообязанный не стоит на учете в ТЦК и СП, а также не подал документы, подтверждающие инвалидность.

Без актуального медицинского заключения и официального подтверждения статуса мужчину могут рассматривать как годного к военной службе.

Еще один вариант – это когда мужчины с инвалидностью могут добровольно вступить в ВСУ по контракту. Такое возможно, если у человека относительно удовлетворительное состояние здоровья, которое не мешает выполнению военных обязанностей. В таком случае ограничения не является препятствием для мобилизации, ведь решение принимается по личному желанию.

Исключения без подтверждений – риск попасть под призыв риск попасть под призыв

Человека могут мобилизовать в общем порядке как военнообязанного. Такая ситуация чаще всего случается, когда лицо не поддерживает свой учетный статус в актуальном состоянии. Речь идет о случаях, когда есть инвалидность, но:

не подало документы в ТЦК и СП;

не явилось на переосвидетельствование в определенный срок;

не обновила подтверждение диагноза,

Его могут мобилизовать в общем порядке как военнообязанного. Такая ситуация чаще всего случается, когда лицо не поддерживает свой учетный статус в актуальном состоянии.

Если у человека меняется состояние здоровья, он может пройти медицинскую комиссию для снятия с воинского учета или отсрочки. Также стоит помнить, что за попытку уклонения от прохождения ВВК или представление недостоверной информации могут предусматриваться санкции.

Напомним, в Украине изменились правила воинского учета, снятие и исключение теперь имеют разные юридические статусы, влияющие на мобилизацию и пересечение границы. Снятие с учета является временным статусом с обязанностью стать на учет в новом месте, исключение является окончательным прекращением статуса военнообязанного.