Никаких обсуждений призыва в ВСУ из-за границы на повестке дня нет, – Минобороны

Bild со ссылкой на слова министра обороны Рустема Умерова написало, что в Украине планируют призвать на военную службу из-за границы мужчин 25—60 лет. В Минобороны уточнили, что издание сместило акцент.

Как передает Bild, Умеров заявил, что мужчин-украинцев, проживающих за границей, "попросят" явиться в военкоматы. Начальник управления печати и информации Минобороны Илларион Павлюк разъяснил эти слова для украинских СМИ.

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Уточнение Минобороны

Так, Павлюк объяснил, что Умеров вообще говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей важность присоединения к Вооруженным силам и защиты государства. Однако, никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет.

Что предшествовало

Сегодня несколько немецких изданий распространили заявление Умерова о намерении Минобороны мобилизовать украинских мужчин из-за границы.

Так, Welt написал, что министр обороны в интервью ряду СМИ сказал, что мужчин, проживающих за пределами Украины, нужно пригласить в призывные пункты. Если они не появятся, то следует, мол, в таком случае подумать над "наказанием".

Издание Bild со ссылкой на Умерова заявило, что в Украине продолжается обсуждение способов мобилизации мужчин из-за рубежа. И якобы их планируют реализовать уже в 2024 году.

Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно… Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы пришлем им приглашение,

– передало Bild слова Умерова.

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