Никаких обсуждений призыва в ВСУ из-за границы на повестке дня нет, – Минобороны
Источник:Babel
Bild со ссылкой на слова министра обороны Рустема Умерова написало, что в Украине планируют призвать на военную службу из-за границы мужчин 25—60 лет. В Минобороны уточнили, что издание сместило акцент.
Как передает Bild, Умеров заявил, что мужчин-украинцев, проживающих за границей, "попросят" явиться в военкоматы. Начальник управления печати и информации Минобороны Илларион Павлюк разъяснил эти слова для украинских СМИ.
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Уточнение Минобороны
Так, Павлюк объяснил, что Умеров вообще говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей важность присоединения к Вооруженным силам и защиты государства. Однако, никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет.
Что предшествовало
Сегодня несколько немецких изданий распространили заявление Умерова о намерении Минобороны мобилизовать украинских мужчин из-за границы.
Так, Welt написал, что министр обороны в интервью ряду СМИ сказал, что мужчин, проживающих за пределами Украины, нужно пригласить в призывные пункты. Если они не появятся, то следует, мол, в таком случае подумать над "наказанием".
Издание Bild со ссылкой на Умерова заявило, что в Украине продолжается обсуждение способов мобилизации мужчин из-за рубежа. И якобы их планируют реализовать уже в 2024 году.
Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно… Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы пришлем им приглашение,
– передало Bild слова Умерова.
Мобилизация в Украине: последние новости
- 19 декабря во время пресс-конференции президент Зеленский рассказал, что к нему обратились военные с просьбой о дополнительной мобилизации еще полмиллиона человек. Сам глава государства отметил, что рассмотрит этот вопрос только при наличии достаточно значимых аргументов.
- Также украинский лидер отметил, что для мобилизации 400 – 500 тысяч человек государству нужны дополнительные 500 миллиардов гривен. По его словам, 1 воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.
- Также Зеленский сказал, что не подпишет законопроект, предлагающий мобилизовать женщин.
- По данным BBС, с начала полномасштабного вторжения 20 тысяч мужчин незаконно уехали из Украины во избежание призыва. Более 21 тысяч человек задержали при попытке нелегального пересечения границы.