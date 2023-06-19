Какие категории мужчин не подлежат мобилизации: полный перечень

В Украине военное положение продлили до 18 августа 2023 года, а значит – будет продолжаться всеобщая мобилизация. Однако не все категории мужчин подлежат мобилизации.

Согласно законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе" не все мужчины от 18 до 60 лет подлежат призыву. Какие категории мужчин не могут быть призваны – информирует 24 Канал.

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Кто не подлежит мобилизации

Существует несколько категорий мужчин от 18 до 60 лет, которые не могут быть призваны на военную службу. Среди них:

лица, вовлеченные в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях;

непригодные к военной службе мужчины по состоянию здоровья или возрасту;

украинцы, которые являются опекунами, чтобы ухаживать за лицами, нуждающимися в постоянной заботе.

Лица, которые занимаются воспитанием детей, также не подлежат мобилизации. Это касается как мужчин, так и женщин. В первую очередь, говорится о родителях, имеющих троих и более несовершеннолетних детей. Кроме того, одинокие отец или мать, воспитывающие или опекуны несовершеннолетних, также не могут быть призваны на службу.

Мужчины призывного возраста не подлежат призыву, если имеют воспитание:

несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью подгруппы А;

несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью III – IV группы;

совершеннолетнее лицо (18 – 23 года) с инвалидностью I или II группы.

Кроме того, не могут мобилизовать лиц, которые потеряли близких родственников на войне, или они считаются без вести пропавшими. К близким родственникам относят: мужа, жену, сына, дочь, отца, мать, деда, бабушку, родного (полнородного или неполнородного) брата или сестру.

Не подлежат всеобщей мобилизации и соискатели образования – студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты. Исключение – переходный период студентов, когда они закончили одну степень и поступают в вузы снова.

Лица с отсрочкой – также освобождаются от призыва.