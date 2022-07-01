Они хотят, чтобы против Вооруженных Сил Украины воевали курсанты. В соцсетях уже присылают много фактов и видео возмутительных инцидентов относительно этой ситуации, информирует 24 канал.

К теме Снова мало "мяса": оккупанты хотят забросить на войну курсантов из Донецка

Ребенка чуть не застрелили

Женщины на временно оккупированных территориях прятали своих мужчин от мобилизации. Теперь, когда тех таки выловили и отправили пушечным мясом гибнуть, они хотят спасти детей.

Так, на одном из видео видно, что люди в форме стоят возле так называемой "академии МВД" в Донецке. Один из молодых парней говорит, что он там был, но его бросили. Вероятно, говорится о фронте. Людей в форме много, среди них ходит ребенок, мальчик в белой футболке. Тем временем оккупант вытащил пистолет и наставил его на него. Женщина подняла крик, чтобы не наставлял пистолет на ребенка.

Как произошел инцидент: смотрите видео

В пабликах также пишут, что выпускников псевдоакадемии МВД в Донецке без документов собираются отвозить на фронт.

Их матери стоят под "академией" якобы на митинге, чтобы не забирали детей.

Что происходит во псевдоакадемии: смотрите видео

Пушечное российское мясо на войне с Украиной

Российские оккупанты собирают у себя и на оккупированном Донбассе мужчин, которые провинились, имеют долги и хотят их отдать. Что касается Донбасса, то там брали абсолютно всех. Обычно воины из них никудышные. Их просто бросают без подготовки перед своими военными и те просто погибают. Женщины же делают все, чтобы не пустить своих мужчин на войну. Недавно произошел случай, когда в оккупированной Макеевке женщина отбила своего мужа.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказывал, что украинские защитники будут учиться за границей перед тем, как отправиться на фронт. В этом смысле он проводил сравнение с Россией. Ведь мобилизованные россияне нигде не учатся, их сразу отправляют "пушечным мясом" на смерть.

Сами же мобилизованные часто попадают в плен в ВСУ. Они рассказывают, что их забрали с улицы, работы, из дома. Ничего не дали, ничему не научили, даже командиров якобы не знают. Тогда по привычной схеме говорят, что, мол, не знали, куда и зачем идут и оказались на войне.

А в Украину еще и увеличиваются поставки оружия: смотрите видео