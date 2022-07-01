Вони хочуть, щоб проти Збройних Сил України воювали курсанти. У соцмережах вже надсилають багато фактів та відео обурливих інцидентів щодо цієї ситуації, інформує 24 канал.

До теми Знову мало "м'яса": окупанти хочуть закинути на війну курсантів з Донецька

Дитину ледь не застрелили

Жінки на тимчасово окупованих територіях ховали своїх чоловіків від мобілізації. Тепер, коли тих таки виловили й відправили гарматним м'ясом гинути, вони хочуть врятувати дітей.

Так, на одному з відео, видно, що люди в формі стоять біля так званої "академії МВС" у Донецьку. Один з молодиків каже, що він там був, але його кинули. Ймовірно, мовиться про фронт. Людей у формі багато, серед них ходить дитина, хлопчик у білій футболці. Тим часом окупант витягнув пістолета і наставив його на нього. Жінка здійняла крик, щоб не наставляв пістолет на дитину.

Як трапився інцидент: дивіться відео

У пабліках також пишуть, що випускників псевдоакадемії "МВС" у Донецьку без документів збираються відвозити на фронт.

Їхні матері стоять під "академією" нібито на мітингу, щоб не забирали дітей.

Що відбувається під всевдоакадемією: дивіться відео

Гарматне російське м'ясо на війні з Україною

Російські окупанти збирають у себе та на окупованому Донбасі чоловіків, які провинились, мають борги та хочуть їх віддати. Щодо Донбасу, то там брали абсолютно всіх. Зазвичай вояки з них нікудишні. Їх просто кидають без підготовки наперед своїх військових і ті просто гинуть. Натомість жінки роблять все, щоб не пустити своїх чоловіків на війну. Нещодавно трапився випадок, коли в окупованій Макіївці жінка відбила свого чоловіка.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, що українські захисники навчатимуться за кордоном перед тим, як вирушити на фронт. У цьому сенсі він проводив порівняння з Росією. Адже мобілізовані росіяни ніде не вчаться, їх одразу відправляють "гарматним м'ясом" на смерть.

Самі ж мобілізовані часто потрапляють в полон до ЗСУ. Вони розповідають, що їх забрали хз вулиці, роботи, з дому. Нічого не дали, нічого не навчили, навіть командирів нібито не знають. Тоді за звичною схемою кажуть, що, мовляв, не знали, куди й чого йдуть і опинились на війні.

А в Україну ще й збільшуються поставки зброї: дивіться відео