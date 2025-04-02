Новое военное преступление: оккупанты забирают мужчин на ВОТ воевать с Украиной после указа Путина

После объявленной Путиным мобилизации 160 тысяч россиян якобы на срочную службу стало понятно, что граждан страны-агрессора отправляют в так называемое "СВО", на войну в Украину. Большинство из них станет новым пушечным мясом в неоколониальной войне Кремля.

Часть из этих мужчин, которых режим Путина планирует бросить на убой, насильно загоняют в российскую армию на оккупированных украинских территориях, в частности в Запорожье, передает 24 Канал.

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Как Россия пытается привлечь на войну с Украиной жителей ВОТ

С 1 апреля в России, а также на оккупированных ею территориях Украины – в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – начался весенний призыв в армию страны-агрессора. На ВОТ уже активно продолжается рассылка повесток, причем не только по месту жительства, по данным Центра Национального Сопротивления. Кремль еще больше запугивает жителей оккупированных территорий и теперь планирует их использовать как пушечное мясо.

Так, с 1 апреля в оккупированном Мелитополе начался весенний призыв на срочную службу в российской армии, по данным местных СМИ. Жители города, как и других захваченных территорий, получившие российские паспорта, сталкиваются с масштабной призывной кампанией, которая продлится до 15 июля 2025 года.

Местные незаконные военкоматы уже подтвердили, что в регионе начался призыв мужчин, в соответствии с указом Путина, и конечно, она будет принудительная.

Весенний призыв 2025 в армию России охватывает всех мужчин в возрасте от 18 до 30 лет – возрастной порог увеличен с 2024 года. Принудительный призыв продлится до 15 июля. После вручения повестки дается 20 дней для явки в военкомат. С момента ее выписки призывнику запрещен выезд за границу.

Призыв в армию происходит на всех оккупированных территориях. Так, гауляйтер ЛНР Пасечник подписал указ "О мерах по обеспечению призыва граждан 1995 – 2007 годов рождения на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в апреле – июле 2025 года", как сообщили пропагандистские СМИ.

Несмотря на то, что срочная служба в вооруженных силах России длится год, на самом деле она может сильно затянуться. Источники Центра Национального Сопротивления на оккупированной территории Запорожской области говорят, что часть срочников осеннего призыва достаточно быстро заставили подписать контракт с минобороны России.

Во время призыва российские оккупанты склоняют мужчин к контрактной службе, а это – прямая дорога на войну против Украины. Так, в Мелитополе активно пропагандируют службу в российской оккупационной армии и призывают подписывать контракт.

Итак, по факту, происходит скрытая принудительная вербовка украинцев в оккупационную армию России.

Впервые враг осуществляет "мобилизацию" на оккупированных территориях

Принудительная мобилизация на оккупированных территориях противоречит статьям 49 и 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно этим нормам, оккупанты не имеют права принуждать гражданское население служить в своих вооруженных силах и тому подобное.

Такая практика российских оккупантов – не новинка. Они мобилизовали украинских граждан на войну с Украиной и в Крыму, и на Донбассе, и на территориях Запорожья и Херсонщины уже во время полномасштабной войны. Недавнее расследование "Радио Свободы" показало случаи принудительной мобилизации граждан Украины в российскую оккупационную армию. Тем кому больше повезло, попали в плен к ВСУ.

Так, житель оккупированной Михайловки Запорожской области попал в плен украинских военных в Курской области России. Его заставили служить в составе российской армии, сообщило на днях командование Десантно-штурмовых войск.

Какова позиция украинского МИД относительно действий оккупантов

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с принудительной мобилизацией украинских граждан в вооруженные силы врага, которую Россия осуществляет на временно оккупированных территориях Украины в рамках так называемого "весеннего призыва 2025". Об этом говорится в заявлении украинского МИДа.

Там отмечается, что российский "призыв" на оккупированных территориях грубо нарушает международное право, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, согласно которой государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в его вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

Призываем мировое сообщество усилить политико-дипломатический, санкционный и другие виды давления на кремлевский режим. Обращаемся в Международный уголовный суд с требованием расследовать это преступление и привлечь к ответственности виновных лиц,

– говорится в заявлении.

В МИД также призвали международные организации, в частности ООН, ОБСЕ и Совет Европы, принять все необходимые меры для защиты прав принужденных украинских граждан, которые подвергаются давлению оккупационных властей, и документации российских преступлений.

Что делать, чтобы не попасть в армию врага

Украинцев в оккупации призывают всеми способами избегать российского призыва. Если не удастся этого сделать – при первой возможности возвращаться на территорию Украины или выезжать в третьи страны.

В частности, срочникам, которых забрали в российскую армию, советуют обращаться в проект "Хочу жить" и добровольно складывать оружие.

В России и на оккупированных территориях за неявку без уважительной причины предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей (по среднему банковскому курсу это около 9 тысяч гривен). Кроме того, грозят ограничения – запрет на регистрацию транспорта, оформление ИП, сделок с недвижимостью, а также получение кредитов и займов.

За уклонение от призыва по российскому законодательству теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей (это около 60 тысяч гривен) или в размере дохода за период до 18 месяцев, принудительные работы до 2 лет, арест до 6 месяцев, лишение свободы до 2 лет.

Поэтому лучше вовремя выехать из ВОТ и добраться до территории Украины или других государств, чтобы не стать пушечным мясом в войне Кремля.