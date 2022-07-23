Ребята боятся сказать слово, чтобы соседи не сдали их, – экс-пленник о мобилизации на Луганщине

В сети часто появляются материалы, где мужчин из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей насильно мобилизуют в армии псевдореспублик. После полномасштабного вторжения россии в Украину, оккупанты пытаются привлечь максимум сил, которые станут "пушечным мясом".

Журналистам сайта 24 канала удалось пообщаться с уроженцем Луганска, бывшим пленным. Экс-пленник покинул родную Луганскую область в конце 2017 года во время освобождения из плена боевиков, однако сейчас общается с земляками.

Кстати Помню их ухмылки, им это доставляло удовольствие, – экс-узник рассказал об ужасах плена

Принудительная мобилизация в Луганской области

Владислав Овчаренко попал во враждебный плен в Луганской области в 2016 году. Парень пробыл "на подвале" почти 15 месяцев. Однако он до сих пор поддерживает связь с земляками и знает о принудительной мобилизации.

Молодые ребята боятся в своей квартире сказать слово, чтобы соседи не услышали и не сдали их в комендатуру под мобилизацию,

– отметил бывший пленник кремля.

Экс-пленник кремля Владислав Овчаренко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Что говорят власти и местные жители

17 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о том, что сейчас происходит на временно оккупированных территориях. Там мобилизация продолжается постоянно. По состоянию на данный момент боевики объявили вторую волну мобилизации.

Украинский блоггер Денис Казанский в своем телеграмм-канале опубликовал сообщение, где мужчины пытались насильственно мобилизовать на временно оккупированной территории Донбасса. Однако продавщица местного магазина смогла спасти его.

Жители Донбасса сопротивляются террористам / Скриншот из телеграм-канала Дениса Казанского

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