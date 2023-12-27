Мобилизация непопулярна, но нужна: в чем проблема политиков

Украинцы, которые избегают мобилизации, подобны политикам, которые избегают брать на себя ответственность за мобилизацию. И те, и другие – уклонисты.

Игры в горячий картофель среди политиков

Только вот рядовые украинцы боятся за свою жизнь, и этот страх является естественным. А вот политики не одобряют ответственные решения, пытаясь найти крайнего и тем самым подрывая сам процесс мобилизации из-за жажды власти. Такое поведение вызывает отвращение. Это недостойно.

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Желание держаться подальше от войны для обычного человека – это естественно. А вот цепляться за кресла и думать о рейтингах, когда страна борется за сам факт своего существования – похоже на извращение.

Из-за необычно хорошей экономической ситуации, как для состояния войны, обычные украинцы оказались в теплой ванне, не похожей на обычную ситуацию во время войны, которая приносит обнищание, голод и безработицу. Решиться перейти из таких условий в армию гораздо проще, чем покинуть комфортную жизнь жителя мегаполиса 21 века, которому даже свет в этом году не выключают.

"Теплая ванна" политиков немного другая. Желание оставаться в ней больше всего не вызывает понимания. Вызывает немного другие чувства.

Когда политики, которые должны быть лидерами, призывают граждан проявить ответственность, меньше всего граждане будут склонны это делать, когда видят безответственных политиков.

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Да, во время войны не бывает приятных решений. Нельзя избегать решений плохих. Очень часто лидер выбирает между плохим и очень плохим решением. Поэтому и никогда не выигрывают выборы после такого рода войн. Не маленьких победоносных, за 2 – 3 недели, а тех, что длятся годами, и истощают страну и людей.

Мобилизация непопулярна, но необходима для самого выживания государства. Это решение должно быть одобрено теми, кто получил от людей мандат доверия. Теми, кто лидирует. А не играть в горячий картофель, ища, на кого сбросить ответственность.

Пока, похоже, что лидерами себя называют одни, а взрослые и ответственные решения в этом инфантильном окружении вынуждены одобрять совсем другие. Нам еще повезло, что в этой комнате есть взрослые.