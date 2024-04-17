Отдельные подразделения и специальный надзор: какой может быть военная служба для осужденных

Народные депутаты приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных лиц. Ко второму чтению этот документ еще может измениться, но уже известно, что взять в руки оружие смогут далеко не все заключенные.

Законопроект предусматривает, что осужденные должны дать согласие на мобилизацию, иметь надлежащее состояние здоровья и соответствовать ряду других категорий. Кроме этого, будут учитывать тяжесть их преступлений.

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Кто не сможет быть мобилизованным

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что мобилизация осужденных подпадает под категорию не слишком популярных решений, которые не могут всем нравиться. Сейчас законопроект прошел первое чтение, поэтому не стоит исключать, что будут определенные правки. Их будет рассматривать правоохранительный комитет, а уже потом состоится голосование в сессионном зале.

Обязательным условием будет медицинский осмотр, который будут проходить дважды. Сначала в месте, где заключенные отбывают наказание, а второй – непосредственно во время прохождения ВВК.

Все осужденные, которые изъявили желание быть мобилизованными, и защищать страну, обязательно будут проходить психологическую экспертизу, также обязательно потребуется согласие командира воинской части,

– рассказала Елена Шуляк.

Поэтому суд должен рассмотреть заявление осужденного и принять решение, может ли этот человек подписать контракт и быть условно-досрочно освобожденным.

Конечно будут исключения. Не смогут подписать контракт и быть мобилизованными люди, которые совершили преступления против основ национальной безопасности, коллаборационисты, которые совершили убийства, другие тяжкие преступления, такие как сексуальное насилие,

– добавила Шуляк.

Кроме этого, будет происходить определенный административный надзор. Его будут осуществлять командиры частей, в которых будут находиться осужденные. Говорится о специальном воинском учете. Если осужденный, подписавший контракт, уйдет с поля боя, то уголовная ответственность для него будет больше.

Все осужденные будут служить в отдельных спецподразделениях, или в отдельных воинских частях. Они не будут находиться вместе с нашими военнослужащими,

– подытожила Шуляк.

Мобилизация осужденных: что известно