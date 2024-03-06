Такое мнение 24 Каналу озвучил сержант ВСУ, спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук. По его словам, сейчас на фронте очень не хватает людей.

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"Если есть мотивированные люди среди осужденных, есть люди, которые готовы их возглавить, и они пойдут на фронт, я считаю, что это неплохо. Потому что это мотивированные бойцы. У нас людей катастрофически не хватает. Если есть толковые инициативы, которые привлекут мотивированных людей идти на фронт, это будет супер", – считает он.

Защита Украины – не наказание

В то же время Михаил Макарук отметил, что нельзя относиться к конституционной обязанности защищать Украину как к наказанию. Поэтому он считает неправильной формой наказания "пусть идет на фронт", что часто звучит от украинцев.

Это не дошло ни до кого, поэтому начали относиться к конституционной обязанности защиты отечества, как к наказаниям. Почему-то мои собратья, которые с 24 февраля 2022 года взяли оружие в руки, так не чувствуют. Люди, которые воюют уже 10-й год, не чувствуют. Они видят, что это их священный долг перед своим государством, нацией и семьей,

– подчеркнул сержант ВСУ.

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