Такое мнение 24 Каналу озвучил сержант ВСУ, спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук. По его словам, сейчас на фронте очень не хватает людей.
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"Если есть мотивированные люди среди осужденных, есть люди, которые готовы их возглавить, и они пойдут на фронт, я считаю, что это неплохо. Потому что это мотивированные бойцы. У нас людей катастрофически не хватает. Если есть толковые инициативы, которые привлекут мотивированных людей идти на фронт, это будет супер", – считает он.
Защита Украины – не наказание
В то же время Михаил Макарук отметил, что нельзя относиться к конституционной обязанности защищать Украину как к наказанию. Поэтому он считает неправильной формой наказания "пусть идет на фронт", что часто звучит от украинцев.
Это не дошло ни до кого, поэтому начали относиться к конституционной обязанности защиты отечества, как к наказаниям. Почему-то мои собратья, которые с 24 февраля 2022 года взяли оружие в руки, так не чувствуют. Люди, которые воюют уже 10-й год, не чувствуют. Они видят, что это их священный долг перед своим государством, нацией и семьей,
– подчеркнул сержант ВСУ.
Мобилизация осужденных: что известно
- Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что они работают над тем, чтобы в новом законопроекте о мобилизации осужденные, которые получили наказание без реального отбытия его в тюрьме, смогли быть мобилизованы, а также взяты на воинский учет. Это касается и украинцев, которые осуждены с отсрочкой от отбывания наказания, или условно осужденные, которые физически находятся на свободе.
- В то же время рассматривают и другую категорию – лиц, которые находятся в местах лишения свободы, если они не осуждены за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее чувствительных преступлений.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что вопрос заключается не в том, чтобы "разрешить" осужденным служить в армии, и не в том, сколько желающих есть среди них. По его словам, "никто их не планирует спрашивать", потому что обязанность каждого гражданина – защищать государство. Он отметил, что то, что гражданин когда-то совершил преступление и получил наказание, необязательно срок в тюрьме, и теперь находится или всегда находился на свободе, не является причиной, чтобы не защищать Украину.
- Денис Малюська рассказал о своем видении мобилизации осужденных. По его словам, обсуждение нужно начинать не с осужденных, а с тех, у кого есть судимость. Говорится о людях, которые уже вышли из тюрьмы, или даже никогда туда не попадали. В соответствии с действующим законодательством, они не могут быть мобилизованными.