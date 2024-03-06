Таку думку 24 Каналу озвучив сержант ЗСУ, спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук. За його словами, зараз на фронті дуже не вистачає людей.

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"Якщо є вмотивовані люди серед засуджених, є люди, які готові їх очолити, і вони підуть на фронт, я вважаю, що це непогано. Тому що це вмотивовані бійці. У нас людей катастрофічно не вистачає. Якщо є толкові ініціативи, які залучать вмотивованих людей йти на фронт, це буде супер", – вважає він.

Захист України – не покарання

Водночас Михайло Макарук наголосив, що не можна ставитися до конституційного обов'язку захищати Україну як до покарання. Тому він вважає неправильною формою покарання "хай іде на фронт", що часто звучить від українців.

Це не дійшло ні до кого, тому почали ставитися до конституційного обов'язку захисту вітчизни, як до покарань. Чомусь мої побратими, які з 24 лютого 2022 року взяли зброю до рук, так не відчувають. Люди, які воюють вже 10-й рік, не відчувають. Вони бачать, що це їхній священний обов'язок перед своєю державою, нацією та родиною,

– підкреслив сержант ЗСУ.

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