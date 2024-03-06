Таку думку 24 Каналу озвучив сержант ЗСУ, спікер міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук. За його словами, зараз на фронті дуже не вистачає людей.
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"Якщо є вмотивовані люди серед засуджених, є люди, які готові їх очолити, і вони підуть на фронт, я вважаю, що це непогано. Тому що це вмотивовані бійці. У нас людей катастрофічно не вистачає. Якщо є толкові ініціативи, які залучать вмотивованих людей йти на фронт, це буде супер", – вважає він.
Захист України – не покарання
Водночас Михайло Макарук наголосив, що не можна ставитися до конституційного обов'язку захищати Україну як до покарання. Тому він вважає неправильною формою покарання "хай іде на фронт", що часто звучить від українців.
Це не дійшло ні до кого, тому почали ставитися до конституційного обов'язку захисту вітчизни, як до покарань. Чомусь мої побратими, які з 24 лютого 2022 року взяли зброю до рук, так не відчувають. Люди, які воюють вже 10-й рік, не відчувають. Вони бачать, що це їхній священний обов'язок перед своєю державою, нацією та родиною,
– підкреслив сержант ЗСУ.
Мобілізація засуджених: що відомо
- Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що вони працюють над тим, щоб у новому законопроєкті про мобілізацію засуджені, які отримали покарання без реального відбуття його у в'язниці, змогли бути мобілізовані, а також взяті на військовий облік. Це стосується й українців, які засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі.
- Водночас розглядають й іншу категорію – осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, якщо вони не засуджені за злочини проти основ національної безпеки, проти статевої свободи людини і деяких інших найбільш чутливих злочинів.
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що питання полягає не в тому, щоб "дозволити" засудженим служити в армії, і не в тому, скільки охочих є серед них. За його словами, "ніхто їх не планує запитувати", бо обов'язок кожного громадянина – захищати державу. Він зазначив, що те, що громадянин колись учинив злочин і отримав покарання, не обов’язково строк у в'язниці, і тепер перебуває або завжди перебував на волі, не є причиною, щоб не захищати Україну.
- Денис Малюська розповів про своє бачення мобілізації засуджених. За його словами, обговорення потрібно починати не з засуджених, а з тих, у кого є судимість. Мовиться про людей, які вже вийшли з в'язниці, або навіть ніколи туди не потрапляли. Відповідно до чинного законодавства, вони не можуть бути мобілізованими.