Сообщает 24 Канал со ссылкой на советницу, адвоката АО "GRACERS" Ларису Величко в комментарии "УНИАН".

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Могут ли мобилизовать человека, который находится под следствием

Величко рассказала, могут ли мобилизовать в Украине мобилизовать в Украине, если военнообязанный находится под следствием и, хотя процесс уже продолжается, приговор пока не принят, а человек находится на свободе.

Если человек находится под следствием, то есть приговора по делу еще нет, его могут мобилизовать в случае отсутствия ограничений от суда (например, подписки о невыезде или применения в отношении лица домашнего ареста). Если ограничений нет, таких лиц могут принять и на контрактную службу,

– объяснила Величко.

В то же время мобилизация не распространяется на лиц, которые имеют судимость за тяжкие преступления. В Украине запрещено служить в армии тем, кто обвиняется в совершении тяжких преступлений, таких как убийство, похищение, изнасилование, а также особо тяжких преступлений, среди которых посягательство на территориальную целостность Украины, государственная измена, диверсии, шпионаж, захват заложников и торговля людьми.

Что касается выезда из Украины, то гражданин может покинуть страну, если его исключили с воинского учета из-за судимости, если преступление, за которое он был осужден, не предусматривает запрета на службу в армии. В таком случае он не считается военнообязанным.

Могут ли мобилизовать с судимостью

По словам Величко, лица, осужденные к условному сроку, которые не имеют непогашенной или неснятой судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, подлежат мобилизации.

Если судимость погашена, такое лицо могут призвать – в Украине считается, что после погашения судимости все его права и обязанности восстанавливаются, в частности обязанность служить в армии во время военного положения.

Также мобилизация может касаться лиц, которые вышли из мест лишения свободы по условно-досрочному освобождению.

Чтобы быть призванными, они должны соответствовать нескольким требованиям:

судимость погашена или снята;

преступление не относилось к особо тяжким и тяжким;

есть решение ВВК, что лицо пригодно к службе по состоянию здоровья.

Человек с погашенной судимостью является военнообязанным, если он подпадает под критерии военнообязанного. В частности, в Украине военнообязанными являются мужчины, которым от 18 до 60 лет, и которые пригодны к службе по состоянию здоровья. Погашенная судимость не является основанием для того, чтобы человеку запретили выезд за границу,

– отмечает адвокат.

Она также уточнила, что погашенная судимость не является основанием для запрета выезда за границу. Таким образом, человека не могут не выпустить из Украины только из-за наличия погашенной судимости, однако причиной для отказа в выезде может быть необходимость выполнять воинский долг.