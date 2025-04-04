Повідомляє 24 Канал з посиланням на радницю, адвокатку АО "GRACERS" Ларису Величко в коментарі "УНІАН".

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Чи можуть мобілізувати людину, яка перебуває під слідством

Величко розповіла, чи можуть мобілізувати в Україні, якщо військовозобов'язаний перебуває під слідством і, хоча процес уже триває, вирок поки що не ухвалено, а людина перебуває на волі.

Якщо людина перебуває під слідством, тобто вироку у справі ще немає, її можуть мобілізувати в разі відсутності обмежень від суду (приміром, підписки про невиїзд або застосування щодо особи домашнього арешту). Якщо обмежень немає, таких осіб можуть прийняти і на контрактну службу,

– пояснила Величко.

Водночас мобілізація не поширюється на осіб, які мають судимість за тяжкі злочини. В Україні заборонено служити в армії тим, хто обвинувачується у скоєнні тяжких злочинів, таких як убивство, викрадення, зґвалтування, а також особливо тяжких злочинів, серед яких посягання на територіальну цілісність України, державна зрада, диверсії, шпигунство, захоплення заручників і торгівля людьми.

Що стосується виїзду з України, то громадянин може покинути країну, якщо його виключили з військового обліку через судимість, якщо злочин, за який він був засуджений, не передбачає заборони на службу в армії. В такому випадку він не вважається військовозобов'язаним.

Чи можуть мобілізувати із судимістю

За словами Величко, особи, засуджені до умовного терміну, які не мають непогашеної або незнятої судимості за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, підлягають мобілізації.

Якщо судимість погашена, таку особу можуть призвати – в Україні вважається, що після погашення судимості всі її права й обов'язки відновлюються, зокрема обов'язок служити в армії під час воєнного стану.

Також мобілізація може стосуватися осіб, які вийшли з місць позбавлення волі за умовно-достроковим звільненням.

Щоб бути призваними, вони повинні відповідати кільком вимогам:

судимість погашена або знята;

злочин не належав до особливо тяжких і тяжких;

є рішення ВЛК, що особа придатна до служби за станом здоров'я.

Людина з погашеною судимістю є військовозобов'язаною, якщо вона підпадає під критерії військовозобов'язаного. Зокрема, в Україні військовозобов'язаними є чоловіки, яким від 18 до 60 років, і які придатні до служби за станом здоров'я. Погашена судимість не є підставою для того, щоб людині заборонили виїзд за кордон,

– зазначає адвокатка.

Вона також уточнила, що погашена судимість не є підставою для заборони виїзду за кордон. Таким чином, людину не можуть не випустити з України тільки через наявність погашеної судимості, однак причиною для відмови у виїзді може бути необхідність виконувати військовий обов'язок.