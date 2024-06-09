В Минюсте объяснили, в каких подразделениях будут служить украинские осужденные

Почти 350 заключенных уже освободили в соответствии с законом, который позволяет осужденным служить в ВСУ в обмен на возможность условно-досрочного освобождения после окончания военной службы.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. По словам министра, суды должны одобрить заявку каждого заключенного на службу.

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Все ли заключенные могут рассчитывать на освобождение

Сейчас судебные органы уже начали рассмотрение большинства из 4300 поданных заявлений. И, вероятнее всего 20 тысяч осужденных, включая лиц, находящихся в СИЗО, могут быть мобилизованы.

Предварительно отмечали, что лица, осужденные за умышленное убийство, не будут иметь права на мобилизацию. Но Малюська уточнил, что человека, осужденного за однократное убийство, могут освободить, если преступление не было совершено с отягчающими обстоятельствами, такими как сексуальное насилие.

В каких подразделениях смогут служить осужденные

Также министр сообщил, что украинские осужденные, которых мобилизовали с их согласия, будут служить в штурмовых подразделениях.

Сейчас это будут штурмовые подразделения. Отдельные подразделения, которые будут состоять исключительно из лиц, которые отбывали наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими,

– отметил Малюська.

По словам Малюски, осужденные, которых мобилизовали, пока не участвуют в боевых действиях. Они проходят подготовку.

В то же время глава Минюста допустил, что в будущем осужденных могут смешивать с обычными военнослужащими.

Мобилизация осужденных